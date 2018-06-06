Аппатурай: Действия России нарушают военное равновесие в регионе Черного моря

06.06.2018 21:42 Действия России нарушают военное равновесие в регионе Черного моря, — об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО по Центральной Азии и Южному Кавказу Джеймс Аппатурай заявил на конференции, посвященной атлантической и черноморской безопасности.



«Североатлантическая безопасность тесно связана с безопасностью Черного моря. После аннексии Крыма, Россия разместила очень много военного оборудования на полуострове, что нарушает военное равновесие в регионе», — отметил Джеймс Аппатурай.



Представитель НАТО также заявил, что укрепление НАТО в зоне Черного моря произошло оборонительным и пропорциональным образом.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

