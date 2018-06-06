Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Аппарату народного защитника обещали финансы для аренды рабочей площади


06.06.2018   22:00
Народный защитник Нино Ломджария заявляет, что получили от соответствующих органов обещание, что Аппарату народного защитника будут выделены финансы для аренды рабочей площади.

Сегодня Ломджария заявила, что после землетрясения трещины в здании офиса народного защитника стали больше и она просила о помощи.

«Прежде всего, спасибо всем, кто ответил нам и предложил выделить нам место для работы. Спасибо СМИ, всем журналистам, которые интересуются этой проблемой. Ваша поддержка обнадеживает меня и радует. На данном этом этапе мы получили обещание от соответствующего ведомства, что Аппарату народного защитника будут выделены финансы для аренды временной рабочей площади, что даст нашему аппарату возможность в полном составе перейти в новое здание.

В параллельном режиме будет обсуждаться реабилитация одного из зданий, где после экспертного заключения начнутся ремонтные работы и я надеюсь, что вопрос будет разрешен в разумные сроки и данный процесс будет завершен.

Я хотела бы выразить свою персональную благодарность всем людям, которые немедленно отреагировали и предложили нам помощь; благодарю Центр обучения и мониторинга (EMC), «Гурия Ньюс», Фонд Бёлля, «СакДок фильм», администрацию правительства Грузии, Европейский региональный университет, университет Грузии , фонд «Открытое общество Грузии», Госуниверситет Илии, колледж Демиреля и др. Приношу извинения если кого-то не упомянула, вас много и вы лучшие!», — пишет в Facebook Нино Ломджария.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от туризма в январе-апреле составили 800 млн долларов
Строительство скоростных автомагистралей в Грузии планируется завершить к 2021 году
Россияне винят нефтяные компании и правительство РФ в росте цен на бензин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
Грузинский бизнес ознакомили с инициативой правительства «Шаг к лучшему будущему»
Более 30 воронежских семей стали жертвами обмана об отдыхе в Абхазии
Волкер: Всегда есть опасность, что некоторые страны признают т.н. независимость Абхазии и «Южной Осетии»
Жертвой абхазских мошенников стала пожилая россиянка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Меркель исключила возвращение России в G7
В Ингушетии суд оштрафовал организаторов митинга за прямые выборы главы региона
Консорциум TAP о ходе строительства микротоннеля в Италии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна