Аппарату народного защитника обещали финансы для аренды рабочей площади

06.06.2018 22:00 Народный защитник Нино Ломджария заявляет, что получили от соответствующих органов обещание, что Аппарату народного защитника будут выделены финансы для аренды рабочей площади.



Сегодня Ломджария заявила, что после землетрясения трещины в здании офиса народного защитника стали больше и она просила о помощи.



«Прежде всего, спасибо всем, кто ответил нам и предложил выделить нам место для работы. Спасибо СМИ, всем журналистам, которые интересуются этой проблемой. Ваша поддержка обнадеживает меня и радует. На данном этом этапе мы получили обещание от соответствующего ведомства, что Аппарату народного защитника будут выделены финансы для аренды временной рабочей площади, что даст нашему аппарату возможность в полном составе перейти в новое здание.



В параллельном режиме будет обсуждаться реабилитация одного из зданий, где после экспертного заключения начнутся ремонтные работы и я надеюсь, что вопрос будет разрешен в разумные сроки и данный процесс будет завершен.



Я хотела бы выразить свою персональную благодарность всем людям, которые немедленно отреагировали и предложили нам помощь; благодарю Центр обучения и мониторинга (EMC), «Гурия Ньюс», Фонд Бёлля, «СакДок фильм», администрацию правительства Грузии, Европейский региональный университет, университет Грузии , фонд «Открытое общество Грузии», Госуниверситет Илии, колледж Демиреля и др. Приношу извинения если кого-то не упомянула, вас много и вы лучшие!», — пишет в Facebook Нино Ломджария.















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