|
|
Парламентская следственная комиссия приступает к работе с сегодняшнего дня
07.06.2018 09:51
Временная следственная комиссия по делу убийства на улице Хорава начнет работать с сегодняшнего дня.
Как заявил председатель комиссии Серги Капанадзе, в первую очередь, в комиссии должны быть согласованы технические вопросы и то, кого и в какое время следует вызвать.
«Мы обсудим технические вопросы, кого и когда вызываем. На этой же неделе начнем вызывать конкретных людей, чей приход сочтем важным. В связи с материалами дела сегодня же будут пересланы письма и все материалы будут запрошены. Еще раз хочу обратиться с призывом к властям, конкретно к исполняющему обязанности Главного прокурора, работать с комиссией с полной серьезностью, отнестись с серьезностью ко всем запрошенным нами материалам, без затягивания сроков. Существует общественный заказ, чтобы срок работы комиссии был кратким, чтобы вся информация была предоставлена своевременно», - заявил Серги Капанадзе.
Напомним, парламент большинством голосов вчера утвердил временную следственную комиссию по делу убийства на улице Хорава.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна