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Парламентская следственная комиссия приступает к работе с сегодняшнего дня


07.06.2018   09:51
Временная следственная комиссия по делу убийства на улице Хорава начнет работать с сегодняшнего дня.

Как заявил председатель комиссии Серги Капанадзе, в первую очередь, в комиссии должны быть согласованы технические вопросы и то, кого и в какое время следует вызвать.

«Мы обсудим технические вопросы, кого и когда вызываем. На этой же неделе начнем вызывать конкретных людей, чей приход сочтем важным. В связи с материалами дела сегодня же будут пересланы письма и все материалы будут запрошены. Еще раз хочу обратиться с призывом к властям, конкретно к исполняющему обязанности Главного прокурора, работать с комиссией с полной серьезностью, отнестись с серьезностью ко всем запрошенным нами материалам, без затягивания сроков. Существует общественный заказ, чтобы срок работы комиссии был кратким, чтобы вся информация была предоставлена своевременно», - заявил Серги Капанадзе.

Напомним, парламент большинством голосов вчера утвердил временную следственную комиссию по делу убийства на улице Хорава.






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