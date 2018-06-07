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Саакашвили: США предъявили ультиматум Порошенко


07.06.2018   09:56
Власти США потребовали от президента Украины Петра Порошенко, чтобы Верховная Рада приняла 7 июня закон об антикоррупционном суде. Об этом сообщил в Facebook депортированный из Украины лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили.

"Американцы предъявили Порошенко ультиматум: или завтра он не сдержит обещание, данное своей банде, и перестанет саботировать антикоррупционный суд, или скоро его будет судить суд американский. Надо же было быть таким недальновидным и загнать себя в такой глухой угол", – написал он.

Политик предположил, что "завтра барыга с большой вероятностью закусит удила и проведет этот закон".

"И второй мой абсолютно точный прогноз: его, [нардепа от Блока Петра Порошенко Игоря] Кононенко, [генерального прокурора Украины Юрия] Луценко, [министра внутренних дел Украины Арсена] Авакова и компанию будет судить именно новый антикоррупционный суд, подобранный с помощью иностранцев. Кстати, в Гватемале совсем недавно такое произошло", – отметил Саакашвили.






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