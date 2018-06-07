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Минкультуры осуществляет проект «Многообразная Грузия»


07.06.2018   12:52
В целях содействия интеграции проживающих в Грузии этнических меньшинств в культурную жизнь страны осуществляется проект «Многообразная Грузия».

Как сообщиают в Министерстве культуры и спорта, при содействии ведомства осуществляется проект «Многообразная Грузия», инициированный музеем грузинской литературы им. Георгия Леонидзе.

В рамках проекта запланирован ряд мероприятий в регионах, населенных этническими меньшинствами. В частности, в Ахалцихе – 7 июня, в Ниноцминда – 5 июля, в Гардабани – 21 сентября.

По информации министерства, 7 июня в Ахалцихе запланированы различные мероприятия. Известный писатель Георгий Кекелидзе и ученый Лаша Бакрадзе проведут с встречу с местными жителями, разговор коснется юбилейных дат нынешнего года, в том числе, 100-летия независимости Грузии. Также будут говорить о значимости углубления культурного диалога и проведут беседу с читателями в интерактивном режиме.

Кроме того, состоится концерт с участием ахалцихских исполнителей и группы «Under 7» и ряд других мероприятий.






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