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Минкультуры осуществляет проект «Многообразная Грузия»
07.06.2018 12:52
В целях содействия интеграции проживающих в Грузии этнических меньшинств в культурную жизнь страны осуществляется проект «Многообразная Грузия».
Как сообщиают в Министерстве культуры и спорта, при содействии ведомства осуществляется проект «Многообразная Грузия», инициированный музеем грузинской литературы им. Георгия Леонидзе.
В рамках проекта запланирован ряд мероприятий в регионах, населенных этническими меньшинствами. В частности, в Ахалцихе – 7 июня, в Ниноцминда – 5 июля, в Гардабани – 21 сентября.
По информации министерства, 7 июня в Ахалцихе запланированы различные мероприятия. Известный писатель Георгий Кекелидзе и ученый Лаша Бакрадзе проведут с встречу с местными жителями, разговор коснется юбилейных дат нынешнего года, в том числе, 100-летия независимости Грузии. Также будут говорить о значимости углубления культурного диалога и проведут беседу с читателями в интерактивном режиме.
Кроме того, состоится концерт с участием ахалцихских исполнителей и группы «Under 7» и ряд других мероприятий.
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