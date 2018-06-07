Председатель временной следственной комиссии Серги Капанадзе встретился с Зазой Саралидзе

07.06.2018 13:46 Председатель временной следственной комиссии по расследованию убийства двух подростков на улице Хорава в Тбилиси встретился с Зазой Саралидзе, отцом убитого Давида Саралидзе.



Как пояснил Серги Капанадзе, встреча состоялась в доме Саралидзе сегодня утром.



По его словам, завтра Саралидзе придет в парламент вместе с адвокатом, чтобы более детально поговорить об этом деле.



Что касается вопроса, доверяет ли Заза Саралидзе парламентской комиссии, Серги Капанадзе ответил, что отец убитого подростка сам зафиксирует свою позицию по этому вопросу.



«Заза Саралидзе зафиксирует свою позицию в отношении к комиссии, и вы сами решайте, есть ли у него доверие. У нас была продолжительная встреча у него дома. Мы говорили о многих деталях и договорились продолжить сотрудничество. Завтра Заза Саралидзе вместе с адвокатом придет на заседании следственной комиссии», — сказал Серги Капанадзе журналистам.



Сегодня же председатель следственной комиссии встретился по делу об убийстве несовершеннолетних с представителями НПО и Народным защитником















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