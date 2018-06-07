Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель временной следственной комиссии Серги Капанадзе встретился с Зазой Саралидзе


07.06.2018   13:46
Председатель временной следственной комиссии по расследованию убийства двух подростков на улице Хорава в Тбилиси встретился с Зазой Саралидзе, отцом убитого Давида Саралидзе.

Как пояснил Серги Капанадзе, встреча состоялась в доме Саралидзе сегодня утром.

По его словам, завтра Саралидзе придет в парламент вместе с адвокатом, чтобы более детально поговорить об этом деле.

Что касается вопроса, доверяет ли Заза Саралидзе парламентской комиссии, Серги Капанадзе ответил, что отец убитого подростка сам зафиксирует свою позицию по этому вопросу.

«Заза Саралидзе зафиксирует свою позицию в отношении к комиссии, и вы сами решайте, есть ли у него доверие. У нас была продолжительная встреча у него дома. Мы говорили о многих деталях и договорились продолжить сотрудничество. Завтра Заза Саралидзе вместе с адвокатом придет на заседании следственной комиссии», — сказал Серги Капанадзе журналистам.

Сегодня же председатель следственной комиссии встретился по делу об убийстве несовершеннолетних с представителями НПО и Народным защитником






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Оформлено соглашение об использовании системы «Штадлер» на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс
В 2019 году ИнгуриГЭС будет остановлен на три месяца
Оборот бизнес-сектора в Грузии увеличился на 18,6% - Кумсишвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«ИнгурГЭС» остановят а на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
Грузинский бизнес ознакомили с инициативой правительства «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении намерен "серьезно изучить" схему поставок российского газа
Баку: TANAP еще больше объединил Турцию и Азербайджан
В Грузии объявлен набор добровольцев в "Легион информационной обороны"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна