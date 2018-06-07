Столтенберг: На саммите НАТО союзники признают прогресс Грузии

07.06.2018 14:22 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на проведенной 6 июня пресс-конференции говорил о намечающемся на этой неделе Министериале обороны НАТО и наряду с другими вопросами затронул также отношения НАТО с Грузией.



Отвечая на вопрос от телеканала «Рустави-2», Столтенберг повторил, что на Саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля союзники признают прогресс Грузии.



«Я абсолютно уверен, что на июльском саммите будут найдены пути для признания прогресса Грузии, ее прогресса в реализации реформах, модернизации институтов обороны и безопасности, верховенстве закона, а также тот факт, что Грузия активизирует усилия по борьбе с коррупцией», — заявил Столтенберг.



Он также отметил, что Грузия является одним из крупнейших контрибьюторов в Миссии твердой поддержки и что страна уже много лет доказывает, что она верна миссии альянса в Афганистане.



Заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны пройдут в Штаб-квартире НАТО 7-8 июня. По сообщениям, министр обороны Леван Изория также примет участие в дискуссиях по Миссии твердой поддержки 8 июня.















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