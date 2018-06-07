ЕНД требует отставки Созара Субари

07.06.2018 14:52 Члены «Национального движения» проводят акцию протеста перед Министерством по делам беженцев. Они требуют отставки министра Созара Субари. По словам участников акции, министр является соучастником убийства на улице Хорава и покрывает преступников.



«Созар Субари не то что должен находится на должности министра, он должен быть на допросе в Главной прокуратуре. Субари покрывает преступников, способствует уничтожению доказательств и злостно использует свои полномочия», — заявил организатор акции Бесо Шенгелия.



Из министерства пока никто не ответил на обвинения.















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