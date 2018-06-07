Омбудсмен: В расследовании убийства подростков выявляются определенные влияния

07.06.2018 14:57 Я думаю, что выявляются определенные влияния (в деле убийства улицы Хорава), неправильные вмешательства в эти процессы действительно оставляют это впечатление, но я не исключаю также непрофессионализм - заявила в эфире передачи















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

