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Омбудсмен: В расследовании убийства подростков выявляются определенные влияния
07.06.2018 14:57
Я думаю, что выявляются определенные влияния (в деле убийства улицы Хорава), неправильные вмешательства в эти процессы действительно оставляют это впечатление, но я не исключаю также непрофессионализм - заявила в эфире передачи
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