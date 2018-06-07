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Парламентская комиссия по убийству подростков в Тбилиси проведет сегодня первое заседание


07.06.2018   15:16
Временная следственная комиссия парламента Грузии по делу об убийстве двух подростков на улице Хорава в центре Тбилиси в декабре прошлого года проведет сегодня, 7 июня, первое рабочее заседание. По словам председателя комиссии Серги Капанадзе, представляющего оппозиционную фракцию «Европейская Грузия», в первую очередь надо согласовать технические вопросы и то, кого и в какое время следует вызвать для проведения опроса.

«Мы обсудим технические вопросы. На этой неделе начнем вызывать конкретных людей, чей приход сочтем важным. Сегодня же будут запрошены все материалы дела. Еще раз хочу обратиться к властям, и.о. главного прокурора, сотрудничать с комиссией. Существует общественный заказ, чтобы срок работы комиссии был кратким», - заявил Капанадзе.

Парламент большинством голосов накануне утвердил состав временной следственной комиссии по делу об убийстве подростков на улице Хорава. Согласно регламенту, комиссия создана на трехмесячный срок, однако его можно продлевать на месяц три раза, а общий срок полномочий комиссии не должен превышать шести месяцев.

Следственная комиссия состоит из 17 депутатов, из которых девять - представители оппозиционной фракции «Европейская Грузия», шесть от правящей партии «Грузинская мечта» и один от «Альянса патриотов». Кроме того, в комиссии представлена независимый мажоритарный депутат Саломе Зурабишвили. Бывшая партия власти «Единое нацдвижение» отказалось участовать в работе комиссии.

Акции под лозунгом «Не убивай меня» стали проводиться перед зданием парламента в центре Тбилиси после оглашения тбилисским судом вердикта по делу об убийстве подростков. Отец одного из них Заза Саралидзе требует наказания всех виновных в смерти его сына и фальсификации материалов дела, а также реформирования правоохранительной системы.






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