Меняются правила выдачи вида на жительство в Грузии на основании инвестиций

07.06.2018 15:35 Вид на жительство, предоставляемый на основании инвестиций, на начальном этапе возможно будет выдаваться только на пятилетний срок, а не на постоянной основе.



Соответствующие изменения входят в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», авторами которых являются депутаты от большинства Гоча Энукидзе и Ивлиане Цулая.



Согласно действующему законодательству, иностранцам предоставляется инвестиционный постоянный вид на жительство, а право на краткосрочное проживание сроком на один год.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что разрешение на проживание в Грузии должно выдаваться инвесторам на пятилетний срок.



«Этот срок является периодом, в течение которого инвестор должен доказать подлинность своего намерения заняться экономической деятельностью, чтобы в дальнейшем получить право на постоянное жительство. Кроме того, необходимо увеличить установленный минимальный предел суммы инвестиций с 300 000 лари до 300 000 долларов США (в эквиваленте в лари). Эта поправка переведет инвестиционный рынок Грузии на новый, более масштабный этап. Кроме того, важно установить финансовый ценз для сохранения инвестиционного вида на жительство, который должен быть выражен в объеме ежегодного оборота. В частности, согласно проекту изменений, для сохранения вида на жительство необходимо, чтобы ежегодный оборот предпринимательской деятельности составлял не менее 120 000 долларов США (эквивалент в лари).



Авторы отмечают, что изначально разрешение на постоянное жительство не должно предоставляться только на основании произведенной инвестиции.



«Несмотря на это, инвестор будет иметь возможность получить право на постоянное жительство после истечения срока инвестиционного вида на жительство, если в течение 5 лет он подтверждает ежегодный оборот предпринимательской деятельности в Грузии в объеме не менее 120 000 долларов США. Поправки также предусматривают увеличение минимального ценза рыночной стоимости приобретенного в Грузии имущества для получения разрешения на краткосрочное проживание и визы D5 — она должна превышать сумму в 100 000 долларов США в ларовом эквиваленте, что, с одной стороны, предотвратит нежелательную миграцию, с другой стороны, увеличит объем инвестиций в недвижимость, что приведет к повышению продаж в сегменте дорогостоящей недвижимости.















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