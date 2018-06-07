Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Представители НПО встречаются с членами парламентской следственной комиссии


07.06.2018   18:47
Представители неправительственных организаций встречаются с членами парламентской комиссии созданной по расследованию дела об убийстве на улице Хорава.

На встрече, стороны рассмотрят планы на будущее и вовлеченность третьего сектора в рабочий процесс комиссии.

Как пояснили до начала встречи представители неправительственных организаций, состав комиссии и присутствие в нем большинства членов парламентского меньшинства дает шанс на то, что будут даны ответы на несколько главных вопросов касающихся убийства на улице Хорава, в том числе и на те, сколько возможных нарушителей может фигурировать в деле, фальсифицировала или нет прокуратура улики и покрывают ли возможных обвиняемых по делу бывшие и действующие высокопоставленные чиновники.

«Я думаю, что обсуждения этих вопросов будет очень важным со стороны комиссии. Очевидно, что комиссия не может определить какой срок заключения должен присудить суд тем или иным лицам, но комиссия действительно может судить о том, объективно или нет проводилось расследование, были ли допрошены все те лица, которые должны были быть допрошены. Также обсудит то, какую роль и функции имели некоторые должностные лица в связи с этим делом», — сказал председатель АМЮГ Сулхан Саладзе.

Кроме того, сегодня Серги Капанадзе встретился с Зазой Саралидзе. Как пояснил Серги Капанадзе, встреча состоялась утром в доме Саралидзе. Для более детального разговора по делу, Саралидзе приедет в парламент вместе с адвокатом завтра.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Оформлено соглашение об использовании системы «Штадлер» на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс
В 2019 году ИнгуриГЭС будет остановлен на три месяца
Оборот бизнес-сектора в Грузии увеличился на 18,6% - Кумсишвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«ИнгурГЭС» остановят а на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
Грузинский бизнес ознакомили с инициативой правительства «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении намерен "серьезно изучить" схему поставок российского газа
Баку: TANAP еще больше объединил Турцию и Азербайджан
В Грузии объявлен набор добровольцев в "Легион информационной обороны"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна