Представители НПО встречаются с членами парламентской следственной комиссии

07.06.2018 18:47 Представители неправительственных организаций встречаются с членами парламентской комиссии созданной по расследованию дела об убийстве на улице Хорава.



На встрече, стороны рассмотрят планы на будущее и вовлеченность третьего сектора в рабочий процесс комиссии.



Как пояснили до начала встречи представители неправительственных организаций, состав комиссии и присутствие в нем большинства членов парламентского меньшинства дает шанс на то, что будут даны ответы на несколько главных вопросов касающихся убийства на улице Хорава, в том числе и на те, сколько возможных нарушителей может фигурировать в деле, фальсифицировала или нет прокуратура улики и покрывают ли возможных обвиняемых по делу бывшие и действующие высокопоставленные чиновники.



«Я думаю, что обсуждения этих вопросов будет очень важным со стороны комиссии. Очевидно, что комиссия не может определить какой срок заключения должен присудить суд тем или иным лицам, но комиссия действительно может судить о том, объективно или нет проводилось расследование, были ли допрошены все те лица, которые должны были быть допрошены. Также обсудит то, какую роль и функции имели некоторые должностные лица в связи с этим делом», — сказал председатель АМЮГ Сулхан Саладзе.



Кроме того, сегодня Серги Капанадзе встретился с Зазой Саралидзе. Как пояснил Серги Капанадзе, встреча состоялась утром в доме Саралидзе. Для более детального разговора по делу, Саралидзе приедет в парламент вместе с адвокатом завтра.

















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