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IDFI заявила о необходимости отставки министра юстиции


07.06.2018   19:52
Необходимо провести системные реформы в судебном секторе, секторе прокуратуры, и ответственность за это должен взять новый министр юстиции - заявил директор программ "Института развития свободы информации" Леван Авалишвили.

Авалишвили говорит о необходимости смены министра юстиции, и одним из аргументов того приводит проблемы в судебном секторе, и реформы, которые следует провести в будущем.

В то же время директор программ IDFI говорит о необходимости расследования кровавой разборки на улице Хорава. По его заявлению, достаточно много вопросов, на которые нет ответов, и на которые должна дать ответы созданная в парламенте временная следственная комиссия.

"Это требование связано с тем, что необходимо провести системные реформы в судебном секторе, секторе прокуратуры, и ответственность за это должен взять новый министр юстиции, поскольку уже шесть лет, как Цулукиани руководит этим направлением, и как мы видим, именно в случае прокуратуры не наступил результат, видим, что в суде не наступил результат, и судебными процессами по-прежнему руководят те же старые судьи. То есть мы видим, что происходит в Совете юстиции, и в связи с этим, разумеется, должно быть принято решение, чтобы все началось сначала"- заявил Леван Авалишвили.







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