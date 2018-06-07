Квирикашвили поблагодарил правительство США за непрерывную поддержку Грузии

07.06.2018 20:40 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил правительство США за непрерывную поддержку Грузии.



Как заявил премьер-министр на сегодняшнем заседании наблюдательного совета фонда «Вызовы тысячелетия», поддержка США в очередной раз проявилась в утверждении гранта для Грузии в размере 140 миллионов долларов США на обеспечение второго компакта «Вызовов тысячелетия», который направлен на обеспечение экономического роста посредством развития человеческого капитала.



По оценке Георгия Квирикашвили, поддержка правительства США оказывает действительно трансформационное влияние на Грузию, а второй компакт — одна из самых успешных программ, финансируемых правительством США в Грузии.



«В результате реализации второго компакта, будет улучшена жизнь 1,7 миллиона граждан Грузии посредством повышения качества образования и развития человеческого капитала, основанного на потребностях рынка труда, что очень важно», — подчеркнул премьер-министр, отметив, что с корпорацией «Вызовы тысячелетия» уже начаты переговоры о возможном финансировании правительством США третьего компакта в Грузии.



Глава правительства, говоря о важности программ, финансируемых США для поддержки образования в Грузии, отметил, что многие правительственные чиновники, а также руководители бизнеса являются выпускниками различных американских стипендиальных программ.



«Когда я говорю о преобразующей силе США, я имею в виду, что это действительно преобразовательная роль для Грузии», — сказал Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр рассказал о важных проектах, реализованных в рамках второго компакта корпорации «Вызовы тысячелетия».



В частности, были полностью отремонтированы и оснащены 91 школа, реализованы программы в области профессионального образования и переподготовки самих преподавателей и много другое.















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