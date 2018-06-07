Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили поблагодарил правительство США за непрерывную поддержку Грузии


07.06.2018   20:40
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил правительство США за непрерывную поддержку Грузии.

Как заявил премьер-министр на сегодняшнем заседании наблюдательного совета фонда «Вызовы тысячелетия», поддержка США в очередной раз проявилась в утверждении гранта для Грузии в размере 140 миллионов долларов США на обеспечение второго компакта «Вызовов тысячелетия», который направлен на обеспечение экономического роста посредством развития человеческого капитала.

По оценке Георгия Квирикашвили, поддержка правительства США оказывает действительно трансформационное влияние на Грузию, а второй компакт — одна из самых успешных программ, финансируемых правительством США в Грузии.

«В результате реализации второго компакта, будет улучшена жизнь 1,7 миллиона граждан Грузии посредством повышения качества образования и развития человеческого капитала, основанного на потребностях рынка труда, что очень важно», — подчеркнул премьер-министр, отметив, что с корпорацией «Вызовы тысячелетия» уже начаты переговоры о возможном финансировании правительством США третьего компакта в Грузии.

Глава правительства, говоря о важности программ, финансируемых США для поддержки образования в Грузии, отметил, что многие правительственные чиновники, а также руководители бизнеса являются выпускниками различных американских стипендиальных программ.

«Когда я говорю о преобразующей силе США, я имею в виду, что это действительно преобразовательная роль для Грузии», — сказал Георгий Квирикашвили.

Премьер-министр рассказал о важных проектах, реализованных в рамках второго компакта корпорации «Вызовы тысячелетия».

В частности, были полностью отремонтированы и оснащены 91 школа, реализованы программы в области профессионального образования и переподготовки самих преподавателей и много другое.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Оформлено соглашение об использовании системы «Штадлер» на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс
В 2019 году ИнгуриГЭС будет остановлен на три месяца
Оборот бизнес-сектора в Грузии увеличился на 18,6% - Кумсишвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«ИнгурГЭС» остановят а на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
Грузинский бизнес ознакомили с инициативой правительства «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении намерен "серьезно изучить" схему поставок российского газа
Баку: TANAP еще больше объединил Турцию и Азербайджан
В Грузии объявлен набор добровольцев в "Легион информационной обороны"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна