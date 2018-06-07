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Первое заседание временной следственной комиссии состоится завтра


07.06.2018   21:02
Первое заседание временной следственной комиссии по изучению убийства на улице Хорава, на котором примут устав комиссии, состоится завтра, — об этом после встречи с Народным защитником Нино Ломджария заявил председатель комиссии Серги Капанадзе.

По его словам, устав будет утвержден на заседании бюро парламента 11 июня.

«Завтра у меня будет встреча с Зазой Саралидзе и его представителями. Кроме того, завтра состоится первое заседание, на котором комиссия примет устав, а существенная работа комиссии будет на следующей неделе. В понедельник бюро должно утвердить устав комиссии и уже комиссия будет до конца полномочна приступить к деятельности», — пояснил Серги Капанадзе.

Что касается встречи с Народным защитником, по словам депутата, с Нино Ломджария они договорились о тесном сотрудничестве и обмене информацией.

«Мы договорились с Народным защитником, что будем сотрудничать очень тесно, также будем постоянно обмениваться информацией. Сегодня мы выслушали конкретные оценки, которые могли быть у Народного защитника, в связи с чем у нас будет детальное обсуждение, в том числе в рамках комиссии», — отметил Серги Капанадзе.






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