|
|
Первое заседание временной следственной комиссии состоится завтра
07.06.2018 21:02
Первое заседание временной следственной комиссии по изучению убийства на улице Хорава, на котором примут устав комиссии, состоится завтра, — об этом после встречи с Народным защитником Нино Ломджария заявил председатель комиссии Серги Капанадзе.
По его словам, устав будет утвержден на заседании бюро парламента 11 июня.
«Завтра у меня будет встреча с Зазой Саралидзе и его представителями. Кроме того, завтра состоится первое заседание, на котором комиссия примет устав, а существенная работа комиссии будет на следующей неделе. В понедельник бюро должно утвердить устав комиссии и уже комиссия будет до конца полномочна приступить к деятельности», — пояснил Серги Капанадзе.
Что касается встречи с Народным защитником, по словам депутата, с Нино Ломджария они договорились о тесном сотрудничестве и обмене информацией.
«Мы договорились с Народным защитником, что будем сотрудничать очень тесно, также будем постоянно обмениваться информацией. Сегодня мы выслушали конкретные оценки, которые могли быть у Народного защитника, в связи с чем у нас будет детальное обсуждение, в том числе в рамках комиссии», — отметил Серги Капанадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна