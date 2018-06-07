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НАТО выступает за сохранение санкций против РФ


07.06.2018   22:06
НАТО не стремится к изоляции России и желает, чтобы отношения с ней были лучше, однако поддерживает политику санкций против РФ, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Весь Североатлантический альянс поддерживает то, что мы называем двойным подходом. А именно: сдерживание и оборону, но одновременно и диалог. Поскольку Россия - наш сосед, она никуда не денется, поэтому мы стремимся улучшить наши отношения с Россией", - сказал Й.Столтенбег в четверг на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит совещание министров обороны стран-членов НАТО.

"В то же самое время я считаю, что санкции - это важный механизм, потому что они посылают четкий сигнал России. Когда она нарушает международные правила, когда она нарушает суверенитет и территориальную целостность соседнего государства, как это было сделано в Украине, то у таких действий бывают последствия. Именно по этой причине международное сообщество реагирует санкциями. Я поддерживаю такой подход", - подчеркнул генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Он при этом отметил, что решения по санкциям принимались не НАТО. "Но члены НАТО приветствуют эти санкции, поддерживают эти санкции, потому что за свои действия надо платить. Есть последствия, когда нарушаются международные правила", - высказал натовскую позицию по санкциям Й.Столтенберг.






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