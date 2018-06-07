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Экс-президент Эстонии запрещен въезд в Россию


07.06.2018   22:32
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию, пишет 7 июня газета Postimees со ссылкой на посольстве РФ в Эстонии.

Сам экс-президент пока никак это не прокомментировал.

Ильвес неоднократно выступал с резко антироссийскими высказываниями как в бытность главой государства, так и после ухода с этого поста. Так, 4 июня большой резонанс вызвало его заявление в издающейся в Украине газете "Европейская правда" о том, что "Конечно, Россия может атаковать Эстонию - но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят".

Ильвес также заявил, что Россия ведет кампанию по дискредитации Эстонии, которая продолжается 27 лет. По его словам, в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, так как там "такая же проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте".






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