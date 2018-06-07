В Тбилиси пройдет акция с требованием отставки министра юстиции Грузии

07.06.2018 22:47 У Дома юстиции завтра пройдет акция с требованием отставки министра юстиции Грузии Теи Цулукиани. Участниками акции также выдвигается требование, чтобы новые, пользующиеся доверием общества кандидаты в главные прокуроры были подобраны новым министром юстиции в результате широкой общественной вовлеченности и консенсуса.



«Министр юстиции персонально ответственна за реформу судебной системы, которая не была осуществлена; министр юстиции не позаботилась о формировании независимого следственного органа, который бы расследовал преступления, совершенные правоохранители; министр юстиции поблагодарила главного прокурора Ираклия Шотадзе за хорошую деятельность после того, как он ушел в отставку; из выбранных министром юстиции четырех главных прокуроров ни один не смог работать независимо; Тея Цулукиани не признает и не уважает судебную власть! Она не исполняет судебных решений по нашумевшим делам, пользуется институциональными механизмами в личных целях, незаконно увольняет сотрудников со службы; министр юстиции в нецелевом порядке увеличила количество штатных единиц в системе юстиции и наполнила министерство партийными активистами; Европейский суд по правам человека дважды не одобрил ее список судей; она проиграла почти все дела на международном уровне; министру юстиции выразил недоверие неправительственный сектор. Мы считаем, что для восстановления доверия к прокуратуре необходимо, чтобы главным прокурором было выбрано лицо, которое не аффилируется с правящей партией и пользуется высоким общественным доверием.



Исходя из вышеперечисленных причин, мы убеждены, что Тея Цулукиани не сможет подобрать независимого прокурора, и именно поэтому, мы требуем незамедлительной отставки министра юстиции и выбора нового министра юстиции в результате консенсуса гражданского общества, с учетом ошибок и недостатков его предшественницы», - говорится в заявлении организационной группы акции.















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