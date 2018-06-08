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Саралидзе: Я надеялся, что они предъявят Мирзе Субелиани обвинение


08.06.2018   11:50
Я надеялся, что они опомнятся и предъявят Мирзе Субелиани обвинение, - об этом заявил отец убитого на улице Хорава подростка Заза Саралидзе в эфире «ТВ Пирвели» после того, как бывший высокопоставленный чиновник прокуратуры Мирза Субелиани покинул МВД после девятичасового опроса.

По словам Саралидзе, остается в силе выдвинутое им властям требование наказать преступников до 10 июня, в противном случае акции протеста продолжатся.

«Что значит подписать неразглашение, я не понимаю. Напротив, общество заинтересовано в том, что происходит, и в связи с чем велся допрос Мирзы Субелиани (сотрудник прокуратуры Грузии - ред.). Я не выдвигал им ультиматум, чтобы дело велось тихо. 6 месяцев вели его тихо и мы получили результат. Не неразглашение, а пусть сам министр ВД проведет брифинг по поводу того, о чем спрашивали Мирзу Субелиани и что расследовали», - заявил Саралидзе.
Мирза Субелиани после выхода из МВД заявил, что подписал документ о неразглашении и, соответственно, не может говорить об опросе.

Напомним, что два подростка были ранены на улице Хорава в Тбилиси 1 декабря 2017 года. Один из них скончался по дороге в больницу, второй, несмотря на усилия врачей и несколько операций, скончался в больнице 2 декабря.

Г.Б., признанный виновным в умышленном убийстве на улице Хорава подростка Левана Дадунашвили, приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы, а Г.Дж., который был признан виновным в попытке убийства Давида Саралидзе при отягчающих обстоятельствах, приговорен к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.






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