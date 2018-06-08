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Парламентская делегация Грузии посетит Украину
08.06.2018 11:59
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией примет участие во второй по счету межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина».
Председатель парламента откроет конференцию приветственной речью.
В рамках мероприятия Ираклий Кобахидзе с украинским и молдавским коллегами – Андреем Парубием и Андрианом Канду подпишут заявление о создании межпарламентской ассамблеи Грузии, Украины и Молдовы с целью усиление межпарламентского регионального компонента и безопасного сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО.
Председатель парламента Грузии примет участие в панельной дискуссии вместе с председателями Верховной Рады Украины и парламента Молдовы. Ираклий Кобахидзе будет говорить о новых вызовах с точки зрения безопасности.
В рамках визита, председатель парламента Грузии возложит венок к мемориалу жертвам Голодомора.
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