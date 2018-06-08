Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламентская делегация Грузии посетит Украину


08.06.2018   11:59
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с делегацией примет участие во второй по счету межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина».

Председатель парламента откроет конференцию приветственной речью.

В рамках мероприятия Ираклий Кобахидзе с украинским и молдавским коллегами – Андреем Парубием и Андрианом Канду подпишут заявление о создании межпарламентской ассамблеи Грузии, Украины и Молдовы с целью усиление межпарламентского регионального компонента и безопасного сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО.

Председатель парламента Грузии примет участие в панельной дискуссии вместе с председателями Верховной Рады Украины и парламента Молдовы. Ираклий Кобахидзе будет говорить о новых вызовах с точки зрения безопасности.

В рамках визита, председатель парламента Грузии возложит венок к мемориалу жертвам Голодомора.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Оформлено соглашение об использовании системы «Штадлер» на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс
В 2019 году ИнгуриГЭС будет остановлен на три месяца
Оборот бизнес-сектора в Грузии увеличился на 18,6% - Кумсишвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«ИнгурГЭС» остановят а на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
Грузинский бизнес ознакомили с инициативой правительства «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер Армении намерен "серьезно изучить" схему поставок российского газа
Баку: TANAP еще больше объединил Турцию и Азербайджан
В Грузии объявлен набор добровольцев в "Легион информационной обороны"
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна