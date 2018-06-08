12 июня в Европейском парламенте состоятся дебаты по Грузии

08.06.2018 12:11 12 июня в Европейском парламенте запланированы дебаты по Грузии. Перед депутатами выступит вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, которая будет говорить на тему — оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после вторжения России.



По завершению доклада Могерини, европарламентарии зафиксируют свои позиции.



В беседе с Первым каналом евродепутаты заявляют, что необходимо ещё раз дать оценку агрессивным действиям России, невыполнению Россией взятых на себя обязательств, а также нарушениям норм и принципов международного права, фактам нарушения прав человека на оккупированных территориях и похищениям грузинских граждан, и тяжелейшей трагедии — покушению на жизнь Арчила Татунашвили.



Европейский парламент планирует принять резолюцию по Грузии, касающуюся 5-дневной войны в августе 2008 года, в которой выразит поддержку территориальной целостности, суверенитету Грузии, мирному разрешению конфликтов и политике непризнания.















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