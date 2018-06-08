|
|
12 июня в Европейском парламенте состоятся дебаты по Грузии
08.06.2018 12:11
12 июня в Европейском парламенте запланированы дебаты по Грузии. Перед депутатами выступит вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, которая будет говорить на тему — оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после вторжения России.
По завершению доклада Могерини, европарламентарии зафиксируют свои позиции.
В беседе с Первым каналом евродепутаты заявляют, что необходимо ещё раз дать оценку агрессивным действиям России, невыполнению Россией взятых на себя обязательств, а также нарушениям норм и принципов международного права, фактам нарушения прав человека на оккупированных территориях и похищениям грузинских граждан, и тяжелейшей трагедии — покушению на жизнь Арчила Татунашвили.
Европейский парламент планирует принять резолюцию по Грузии, касающуюся 5-дневной войны в августе 2008 года, в которой выразит поддержку территориальной целостности, суверенитету Грузии, мирному разрешению конфликтов и политике непризнания.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна