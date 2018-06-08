Убийство Татунашвили и российская оккупация Грузии - резолюция поддержки Европарламента

08.06.2018 12:49 В новую резолюцию Европарламента попало дело жестокого убийства Арчила Татунашвили в цхинвальской тюрьме представителями оккупационного режима.



Депутаты Европейского парламента объявляют Грузии поддержку, и осуждают российскую агрессию.



По существующей информации, в тексте резолюции не раз был использован термин "оккупация".



"Европарламент однозначно фиксирует свою позицию в связи с тем, что территории Грузии оккупированы, и по всем значительным вопросам, связанным с оккупацией, будь то положение прав человека на оккупированных территориях или другое, Европарламент сделает весьма важное заявление.



Все основные политические партии поддерживают эту резолюцию, и в Европарламенте единый политический дух в связи с этим"- заявил заместитель председателя парламентского комитета внешних отношений Дмитрий Цкитишвили.



На сессии с докладом предстанет верховный представитель ЕС Федерика Могерини, после чего начнутся дебаты.



По предварительной информации, европейские депутаты будут голосовать за текст резолюции 14 июня.

















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