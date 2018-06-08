Квирикашвили: Трагедия на улице Хорава стала для нас серьезным вызовом

08.06.2018 12:57 Решение суда первой инстанции по трагедии на улице Хорава породило много очень много вопросов, в том числе и среди нас, — об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



«Естественно, заседание правительства мы начнем с разговора о событиях, которые развернулись в последний период, они вызвали серьезные волнения в обществе и я уверен, что для всех нас, также для общества, это имеет принципиальное значение.



Трагедия на улице Хорава стала для нас серьезным вызовом, для нас главной ценностью является человек, мы потеряли двух молодых людей. К сожалению решение суда первой инстанции по трагедии на улице Хорава породило много очень много вопросов, в том числе и среди нас», — заявил Георгий Квирикашвили.



По его словам, государство осуществило мгновенное реагирование.



«Очень важно перечислить эти реагирования, парламент принял политическое решение, чтобы была создана следственная комиссия, что, согласитесь, является беспрецедентным», — заявил премьер.



Он подчеркнул, что это решение было принято до акций на проспекте Руставели. Вместе с тем, по его словам, МВД возобновило расследование в направлении возможного укрывательства преступления, а также возможного давления на свидетелей.















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