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В Таллинне открыли мемориальную доску первому представительству Грузии
08.06.2018 13:31
В Таллинне на углу улиц Рауа и Крейцвальди установлена мемориальная доска в память о находившемся неподалеку первом представительстве Республики Грузия в Эстонии.
"Первое официальное представительство Республики Грузия в Эстонской Республике находилось в 1920-1921 годах в Таллинне, на Нарвском шоссе, 20", - гласит надпись на табличке.
Мемориальная доска знаменует 100-летие со времени создания первой Грузинской Демократической Республики и установлена в год 100-летия Эстонской Республики.
Тогдашнее здание посольства было уничтожено во время войны. Сейчас посольство Грузии находится в здании "Метро плаза" на площади Виру, 2.
Мемориальная доска была открыта накануне представителями мэрии Таллинна и посольства Грузии.
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