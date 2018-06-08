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В Таллинне открыли мемориальную доску первому представительству Грузии


08.06.2018   13:31
В Таллинне на углу улиц Рауа и Крейцвальди установлена мемориальная доска в память о находившемся неподалеку первом представительстве Республики Грузия в Эстонии.

"Первое официальное представительство Республики Грузия в Эстонской Республике находилось в 1920-1921 годах в Таллинне, на Нарвском шоссе, 20", - гласит надпись на табличке.

Мемориальная доска знаменует 100-летие со времени создания первой Грузинской Демократической Республики и установлена в год 100-летия Эстонской Республики.

Тогдашнее здание посольства было уничтожено во время войны. Сейчас посольство Грузии находится в здании "Метро плаза" на площади Виру, 2.

Мемориальная доска была открыта накануне представителями мэрии Таллинна и посольства Грузии.







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