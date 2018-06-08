Квирикашвили: Мы сделаем все возможное, чтобы у нас было нормальное правовое государство

08.06.2018 13:34 «Я хочу, чтобы наши граждане хорошо увидели разницу в том, как реагирует на общественное мнение и требования сегодняшнее государство», — заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на заседании правительства.



Премьер-министр говорил о реакции государства после решения суда первой инстанции касающемся трагедии на улице Хорава и в этом контексте подчеркнул начало расследования в МВД, отставку главного прокурора Ираклия Шотадзе и создание временной следственной комиссии.



По его оценке, это важнейшее, качественное политическое изменение, имевшее место в Грузии.



«Это изменение, конечно, принесла очень важная политическая трансформация в 2012 году. Конечно, я должен еще раз сказать, что это была победа грузинского народа под руководством Бидзины Иванишвили. Сегодня Бидзина Иванишвили является председателем партии, и я надеюсь, что вся команда будет поддерживать друг друга, мы сделаем все возможное, чтобы у нас было нормальное правовое государство, где чувство справедливости будет более твердым в обществе», — сказал премьер-министр.



По его словам, для этого должны быть предприняты шаги, сделав особый акцент на судебной реформе.















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