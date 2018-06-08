Саралидзе выразил недоверие к члену парламентской комиссии Эке Беселия

08.06.2018 13:51 «Я доверяю всем во временной следственной комиссии, кроме Эки Беселия», — заявил отец убитого несовершеннолетнего на улице Хорава Заза Саралидзе.



«Почему я не доверяю Беселия, перемотайте кадры «Рустави 2» и вы поймете. Человек, которая обвиняет меня в том, что как будто я дал какой-то политической партии возможность манипулировать душой моего сына, я не доверяю такому человеку. Доверяю комиссии в той части, чтобы она обязательно выявила тех лиц, кто сфальсифицировал это дело и «сшил» его, — заявил Заза Саралидзе.



По его словам, у него было ожидание, что вчера Мирза Субелиани был бы задержан.



«Вы уверены, что для допроса этого человека понадобилось девять часов? Не думаю, что он был там для допроса. Наверное, шли переговоры в связи с тем, задерживать его или нет. Первый допрос долгосрочный и затем уточнения информации. Допрашивать можно было час или два», — заявил Заза Саралидзе.



Как отметил Саралидзе, он предоставит комиссии информацию любого характера.



«Я хорошо знаком с результатами следствия. Вы знаете о моих планах. Я дал срок до 10-го июня, перечислил конкретных лиц, оснований на арест которых абсолютно предостаточно. Если они не будут задержаны, акции продолжатся с призывом об обязательном восстановлении правосудия. 10 июня я несомненно буду на акции, если мы не увидим предпринятых конкретных шагов», заявил Саралидзе. комиссии Эке Беселия















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