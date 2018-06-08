Парламентская делегация Грузии встретилась с конгрессменом Питтенгером

08.06.2018 13:57 Парламентская делегация Грузии под руководством Софо Киладзе встретилась с конгрессменом Робертом Питтенгером в Вашингтоне.



По информации пресс-службы парламента, грузинские парламентарии отметили важность грузино-американских отношений и особую поддержку США в отношении демократических реформ в Грузии и с точки зрения прав человека.



Делегация говорила о конституционной реформе, а также приоритетах и деятельности комитета по защите прав человека и гражданской интеграции. Грузинская сторона особо подчеркнула роль соглашения о свободной торговле между Грузией и Америкой, как для США так и для Грузии.



По информации пресс-службы парламента Грузии, конгрессмен подтвердил особую поддержку США в отношении стратегического партнера – Грузии, в том числе с точки зрения демократических реформ и в сфере прав человека. Конгрессмен поддерживает подписание соглашения о свободной торговле между Грузией и США.



В состав парламентской делегации Грузии входят депутаты Рати Ионатамишвили, Ираклий Берая и Георгий Тугуши.















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