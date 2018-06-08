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Квирикашвили назвал требование оппозиции об отставке правительства и министра юстиции противоправными


08.06.2018   14:24
«Мы являемся властью, у которой имеются ошибки и никто не безгрешен, но на эти ошибки идет адекватное реагирование, планирование ответных политических действий», — заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили, где говорил о реакции государства после решения суда первой инстанции по делу об убийстве подростков и событиях, которые произошли впоследствии.

Вместе с тем, по его словам, политически ангажированные группы использовали сложившуюся ситуацию и предъявляли абсолютно противоправные требования.

«Я не хочу много говорить о политически мотивированных группах, о том, как они, к сожалению, использовали эту ситуацию и предъявили противоправные, неадекватные требования.

Общество все хорошо видит. Это общество жило в таком государстве, где власть абсолютно не слушала глас людей, где несмотря на месяцы проведенные на улицах, реагирование было равно нулю.

Сегодня у нас есть государство, в котором правительство обеспокоено мнением людей. Конечно, мы правительство, которое имеет ошибки и нет того, кто не ошибается, но на эти ошибки идет адекватное реагирование, планирование ответных политических действий», — сказал Георгий Квирикашвили.

По его оценке, это очень важная тенденция и в Грузии эта тенденция заключается в построении демократического и правового государства.






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