Квирикашвили назвал требование оппозиции об отставке правительства и министра юстиции противоправными

08.06.2018 14:24 «Мы являемся властью, у которой имеются ошибки и никто не безгрешен, но на эти ошибки идет адекватное реагирование, планирование ответных политических действий», — заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили, где говорил о реакции государства после решения суда первой инстанции по делу об убийстве подростков и событиях, которые произошли впоследствии.



Вместе с тем, по его словам, политически ангажированные группы использовали сложившуюся ситуацию и предъявляли абсолютно противоправные требования.



«Я не хочу много говорить о политически мотивированных группах, о том, как они, к сожалению, использовали эту ситуацию и предъявили противоправные, неадекватные требования.



Общество все хорошо видит. Это общество жило в таком государстве, где власть абсолютно не слушала глас людей, где несмотря на месяцы проведенные на улицах, реагирование было равно нулю.



Сегодня у нас есть государство, в котором правительство обеспокоено мнением людей. Конечно, мы правительство, которое имеет ошибки и нет того, кто не ошибается, но на эти ошибки идет адекватное реагирование, планирование ответных политических действий», — сказал Георгий Квирикашвили.



По его оценке, это очень важная тенденция и в Грузии эта тенденция заключается в построении демократического и правового государства.















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