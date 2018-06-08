Ада Маршания покинула заседание временной следственной комиссии по делу об убийстве подростков

08.06.2018 15:10 «Мы говорим на разных языках и находимся на разных планетах», — с этими словами лидер «Альянса патриотов» Ада Маршания покинула заседание временной следственной комиссии по изучению дела об убийстве на улице Хорава.



До этого Маршания заявила, что «Альянс патриотов» примет участие в работе комиссии в том случае, если комиссия выполнит два условия.



Как отметила лидер оппозиционной партии, в первую очередь, должен расшириться круг обсуждаемых вопросов и кроме дела об убийстве двух несовершеннолетних , нужно расследовать другие известные преступления.



«Пусть круг обсуждаемых вопросов будет расширен и комиссия, кроме этого тяжелейшего преступления, пусть расследует преступления совершенные прежним режимом и если нам позволяет устав, параллельно создать всторую абсурдную комиссию, потому что мне здесь сложно говорить. Комиссия будет укомплектована представителями режима, пусть они говорят о преступлениях во время своего правления, объективно расследуют действия и также объективно вынесут себе приговор», — заявила Ада Маршания.



Маршания дала срок комиссии на выполнение своих требований.



Кроме того, по словам лидера «Альянса патриотов», власть, вместо того, чтобы оценить девятилетнее правление Саакашвили, выбрала путь преступной кохабитации.















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