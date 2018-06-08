Премьер: Население должно обоснованно надеяться, что Грузия преодолеет бедность

08.06.2018 15:28 "Всех нас весьма радует, что в текущий период 2018 года фиксируется значительный экономический рост"- заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



По его словам, согласно опубликованному показателю, экономический рост за апрель месяц составляет 6,5%.



"Это самый высокий показатель за последние годы, как в ежемесячном, так и квартальном свете. Средний показатель экономического роста за первые 4 месяца текущего года равен 5,5%.



Важно, что ведущую роль в экономическом росте занимает частный сектор.



Как и в последние годы, в I квартале 2018 года сохраняются достаточно позитивные тенденции с точки зрения роста оборота, занятости, выпуска в бизнес секторе. Оборот бизнес сектора в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 18,6%, и составил 18 миллиардов лари. Важнее всего как раз таки рост оборота малых и средних предприятий на 20%. Должен сказать, что в последний период особый акцент делается на малый и средний бизнес, и эта тенденция будет обязательно продолжена. Мы хотим, чтобы показатель роста был гораздо выше в малом и среднем бизнесе, поскольку именно этот показатель гораздо больше дает широким слоям населения результаты экономического роста.



На 17,1% возрос оборот крупных предприятий. Рост оборота в бизнес секторе, разумеется, позитивно отразился и на занятости"- отметил премьер.



По словам Георгия Квирикашвили, в I квартале 2018 года количество рабочих мест возросло на 5,3%, в том числе количество наемных рабочих мест увеличилось на 5,7%.



"А также весьма важно, что по сравнению с I кварталом 2017 года среднемесячная зарплата занятых в бизнес секторе возросла на 8%, и составила около 1 100 лари.



Рост выпуска увеличился также во многих секторах, это также результат беспрецедентно возросшего показателя туризма. Растущие тенденции туризма больше всего отражаются на широких слоях населения, и, разумеется, государство максимально постарается приложить больше усилий. Сохраняется позитивный рост, который был у нас в минувшем году. За 5 месяцев количество туристов увеличилось на 23,5%.



Поступления из туризма в течение четырех месяцев увеличились на 28,4%.



Важно, правильно донести до нашего населения информацию о том, что это не просто цифры, а это позитивные тенденции, которые отражаются на конкретных людях, конкретных компаниях. В Грузии сегодня не всем хорошо, и я всегда думаю, насколько сложно слышать все это человеку, который пока еще очень нуждается. Но мы прошли тяжелейший кризис 2014 года, вызванный военными действиями и оккупацией в Украине, а также тяжелейший кризис в Сирии, который отразился на регионе, отразился на наших крупнейших торговых партнерах, и на девальвацию.



Доходы нашего населения возросли, они значительно опередили показатель инфляции, но также, к сожалению, в результате девальвации очень поднялся курс национальной валюты по отношению к курсу доллара, и это, естественно, серьезно негативно отразилось на экономическом положении нашего населения. Но этого не было бы если бы не та фискальная реформа, фундаментальная реформа, известная у нас в виде эстонской модели, которую мы включили с 1 января 2017 года. А до того в течение всего года мы готовили, изучали, в том числе с помощью важных экспертов Валютного фонда, ошибки, провалы Эстонии, которые были в результате осуществленной там реформы, в принципе в результате правильных законодательных поправок все возможные дыры были закрыты. Мы вместе с парламентом много работали. Как итог, мы не только преодолели этот эффект кризиса, но и трансформировали кризис в значительную позитивную тенденцию.



Я еще раз говорю, нам в Грузии надо преодолеть бедность, на это понадобится еще ни один год, и это правда, но тенденция, которую мы взяли, является путем преодоления этой бедности. У населения должна быть правильная и обоснованная надежда, что мы на правильном пути, и этим путем Грузия может преодолеть бедность"- заявил Георгий Квирикашвили.

















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