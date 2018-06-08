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Пациенты смогут проконтролировать целесообразность выданного врачом назначения


08.06.2018   15:47
Министерство здравоохранения внедряет механизм превенции полифармации, что означает одновременное назначение больному нескольких лекарственных средств, — с нововведением руководителей медицинских учреждений и врачей ознакомил министр здравоохранения Давид Сергеенко.

По словам Давида Сергеенко, с первого июля у пациента будет возможность контролировать целесообразность выданного врачом назначения.

С помощью специальной веб-страницы пациенты в онлайн режиме с созданной в министерстве рабочей группой будут проверять, являются ли лишними медикаменты, выписанные им врачом.

По словам Давида Сергеенко, новый инструмент убережет пациента от принятия препаратов, которые являются лишними для его клинического состояния.

Пользоваться платформой может любой желающий.






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