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Капанадзе: Теа Цулукиани не соответствует должности министра юстиции


08.06.2018   17:37
"Без поступления материалов дела, без подготовки невозможно вести дознание. Будет конкретный план, когда состоятся конкретные заседания, и когда придут для дачи объяснения. Очень надеюсь, что допрос начнется со следующей недели"- заявил руководитель временной парламентской следственной комиссии по делу учеников школы №51 Давида Саралидзе и Лебы Дадунашвили, убитых на улице Хорава, Серги Капанадзе.

"Для того чтобы довести до конца такое нашумевшее дело весьма важно чтобы был главный прокурор со знанием, желанием, опытом, и доверием общества, который не поддастся формальному или неформальному влиянию, что возможно выявляется в этом деле. Таким человеком, профессионалом мы, "Европейская Грузия" считаем Шалву Шавгулидзе.

Кто представит господина Шалву, если он станет главным прокурором, в данном конкретном эпизоде не имеет принципиального значения.

Что касается вообще системы, и роли Цулукиани, "Европейская Грузия" уже давно требует отставки Цулукиани, не было заявления в парламенте, чтобы мы не сказали это. В последние годы она показала, что не соответствует этой должности. В данном случае не это главное, она должна уйти в отставку, но результат должен быть такой - главный прокурор, который доведет эти темы до конца"- заявил Серги Капанадзе.







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