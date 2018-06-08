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Капанадзе: Ада Маршания устроила шоу-маскарад в своих узкополитических интересах


08.06.2018   17:52
Серги Капанадзе, руководитель временной парламентской следственной комиссии по делу учеников школы №51 Давида Саралидзе и Левана Дадунашвили, убитых на улице Хорава, в связи с заявлением члена той же комиссии Ады Маршания считает, что госпожа Ада устроила шоу-маскарад в своих узкополитических интересах.

"Госпожа Ада устроила какой-то политический шоу-маскарад для своих конкретных узкополитических интересов, и это стоит сожаления. Данная комиссия работает по убийству на улице Хорава, и в связи с событиями вокруг него. Естественно, никакого расширения мандата не произойдет, она превосходно знала это, но все равно воспользовалась возможностью, чтобы устроить это политическое шоу. Если она покинет состав комиссии, не думаю, что комиссия сильно от этого пострадает, ей решать, может поступать, как хочет"- заявил Серги Капанадзе.

Напомним, член парламента Грузии от "Альянса патриотов" Ада Маршания объявила недоверие временной следственной комиссии, и требует расширения формата. По ее словам, комиссия должна расследовать не только убийство, происшедшее на улице Хорава, но и другие дела, связанные с властью "Грузинской мечты". По ее словам, в случае, если формат комиссии не будет расширен, и не начнет изучать другие дела, она не примет участия в ее работе.







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