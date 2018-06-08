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Маргвелашвили: На убийство Татунашвили обязательно должен быть дан надлежащий ответ
08.06.2018 18:31
На убийство Арчила Татунашвили обязательно должен быть дан надлежащий ответ, — заявил президент Грузии на встрече со спецпредставителем ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтером Бехлером.
Георгий Маргвелашвили высказался о необходимости вынести на передний план вопрос об убийстве Арчила Татунашвили на Женевских переговорах и в других международных форматах.
Как сообщили в пресс-службе администрации президента, на встреч речь шла о вопросах безопасности на оккупированных территориях и попытках Российской Федерации ограничить свободу передвижения граждан, проживающих на оккупированных территориях.
По заявлению секретаря Совета национальной безопасности Давида Раквиашвили, в ходе встречи президент обсудил российские методы пропаганды, направленные на раскол грузинского общества.
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