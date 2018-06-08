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Зампредом временной следственной комиссии будет Анри Оханашвили, а секретарем – Отар Кахидзе
08.06.2018 19:38
Заместителем председателя временной следственной комиссии по изучению убийства несовершеннолетних на улице Хорава будет Анри Оханашвили, а секретарем – Отар Кахидзе.
Сегодня на первом заседании члены комиссии согласовали устав, который бюро парламента утвердит 11 июня.
«Работа комиссии начнется активно, это связано с тем, насколько быстро придут материалы из МВД, прокуратуры и суда. Письма отправлены и мы ждем, что получим материалы в кратчайшие сроки, в том числе и сегодня.
После этого будет составлен конкретный план, кто когда должен явиться. Будет очень интенсивная работа, в неделю может состоятся несколько заседаний. Законом у нас прописано, что в месяц должны пройти минимум две встречи, однако для дела такой сложности нужно гораздо больше встреч», — заявил председатель комиссии Серги Капанадзе.
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