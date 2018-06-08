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Австрия закроет семь мечетей и вышлет из страны имамов


08.06.2018   20:19
Власти Австрии закроют семь мечетей на территории страны и вышлют за ее пределы большое число имамов, сообщил федеральный канцлер Себастьян Курц. "В нашей стране не место параллельному обществу, политическому исламу и радикалистским тенденциям", - заявил он в пятницу, 8 июня, на пресс-конференции в Вене.

Решение принято, в частности, из-за нарушения принципа "позитивного отношения к обществу и государству", указал глава австрийского правительства. По его словам, будут закрыты две мечети в Верхней Австрии, одна - Каринтии и четыре в Вене. Основанием для этого решения являются нормы принятого в 2015 году закона об исламе, требующего лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам и принципам.

Как указал министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль, в настоящее время идет проверка в отношении 40 имамов на предмет нарушения ими запрета на иностранное финансирование. По делам двух из них уже приняты решения о депортации, указал глава МВД. В общей сложности в поле зрения правоохранительных органов оказались 60 из 260 исламских проповедников в Австрии. "Мы пока находимся в начале (этой работы. - DW.)", - добавил Кикль.

Все 40 имамов, в отношении которых идет проверка, являются членами базирующейся в Кельне Ассоциации турецких исламских культурных объединений в Европе ATIB, которая связана с турецким государственным ведомством по религиозным делам Diyanet. По словам министра культуры Австрии Гернота Блюмеля, ATIB обходила австрийский закон, запрещающий иностранное финансирование имамов.






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