Президент считает, что политики «Грузинской мечты» должны присоединиться к акции 10 июня

08.06.2018 23:27 На мой взгляд, будет очень правильно, если политики «Грузинской мечты» придут на акцию 10 июня, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире канала «ТВ Пирвели».



По словам президента, ему непонятно, почему политики правящей команды не стояли около парламента на митингах в связи с делом об убийстве двух подростков в Тбилиси.



«Меня и до сих пор удивляло, что политические лица «Грузинской мечты» почему-то не были на этих митингах. Считаю, что, исходя из того пафоса, которым мы были объединены до 2012 года и в 2012 году, те люди, которые были там объединены, наше главное послание общественности касалось именно этой темы. Я не понимаю, почему там не были политики, которые объединены в «Грузинской мечте». Если они придут 10 июня, на мой взгляд, будет очень правильно», - отметил Георгий Маргвелашвили.



Президент также откликнулся на то, что премьер-министр Георгий Квирикашвили пришел на один из этих митингов. По словам Маргвелашвили, реакция участников акции по отношению к премьеру была ему неприятна и этот пафос он не разделяет.



Напомним, что на 10 июня запланирована масштабная акция. В этот день истекает срок, данный отцом убитого подростка Зазой Саралидзе главе МВД на расследование и арест виновных в убийстве его сына.















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