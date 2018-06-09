Джанелидзе: Грузия готова работать для мирного разрешения конфликта

09.06.2018 12:35 Грузия ясно продемонстрировала, что готова работать с Россией над мирным урегулированием конфликта, которое должно основываться на уважении международно признанных границ Грузии. Россия же должна будет решить, оставаться ей на темной стороне истории, или она будет способствовать миру, стабильности и процветанию своих соседей», — говорится в письме министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, опубликованном на веб-сайте Атлантического совета США.



Михаил Джанелидзе отмечает, что режим Асада по указке России признал оккупированные территории Грузии независимыми государствами. В Грузии считают, что эта провокация является ответной реакцией России на 100-летие обретения Грузией независимости от Российской империи, — пишет грузинский дипломат.



«На прошлой неделе режим Башара аль-Асада в Сирии принял незаконное решение и признал независимыми государствами два исторических региона Грузии — Абхазию и Цхинвали (так называемую Южную Осетию). Бесспорно, что данный акт был совершен по приказу России — главного покровителя Асада. Этим решением режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии, незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвали и продолжающиеся на этих территориях этнические чистки.



Грузины считают, что эта провокация является ответной реакцией России на 100-летие обретения Грузией независимости от Российской империи. С девяностых годов Россия осуществляет фактический контроль над Абхазией и Цхинвали путем поддержки сепаратистских режимов.



В августе 2008 года Россия осуществила открытую военную агрессию против Грузии, в частности, ввела на территорию нашей страны свою регулярную армию и захватила наши территории. Впоследствии она объявила эти территории независимыми государствами — «Республикой Абхазия» и «Республикой т.н. Южной Осетии». В поддержку своих действий Россия обеспечила признание «независимости» регионов Грузии со стороны нескольких легкоуправляемых государств (Никарагуа, Венесуэла и Науру)», — напоминает Михаил Джанелидзе.



Министр также указывает, что подавляющее большинство членов международного содружества выступают против действий России. Несмотря на это, Россия по-прежнему продолжает нарушать «Соглашение о прекращении огня», подписанное 12 августа 2008 года.



«Россия пытается интегрировать Абхазию и Цхинвали в российскую систему безопасности, военную, экономико — социальную систему;



Полностью изолировать эти регионы от международных организаций — это на фоне фактов нарушений прав человека и убийства этнических грузин, которые остаются безнаказанными;



Проводит этническую чистку и в то же время блокирует начало любой дискуссии о возвращении ВПЛ и беженцев, которые составляют 70 процентов местного населения;



Проводит политику русификации путем перевода школьной образовательной системы этих регионов только на русский язык обучения», — подчеркивает министр иностранных дел.



Михаил Джанелидзе отмечает, что Россия применяет все имеющиеся в ее арсенале инструменты, в том числе «гибридные» махинации на Западе. По его мнению, использование Сирии в качестве раздражителя международного содружества было ожидаемым.



«Это действие противоречит позиции США в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии, о чем неоднократно было заявлено на встречах между премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и членами администрации президента США Дональда Трампа, в том числе вице-президентом Майком Пенсом и государственным секретарем Майком Помпео. У Грузии есть все основания верить, что особые отношения с Соединенными Штатами будут еще более укрепляться и углубляться.



Россия, возможно, надеется, что использование Сирии в целях создания угрозы для суверенной территории Грузии может послужить сигналом и для других государств, которые когда-то были помещены в границах СССР, и которые Россия до сих пор воспринимает в качестве своей «сферы влияния». В современном мире не должно быть места для такого отжившего свой век мышления», — пишет Михаил Джанелидзе.



Министр иностранных дел Грузии полагает, что при правильном восприятии Россия должна быть рада благополучию и стабильности своих соседей, включая Грузию. Джанелидзе отмечает, что, несмотря на противодействие России, Грузия быстро приближается к благосостоянию.



«Грузия — это прогрессивно мыслящая демократическая страна, которая играет все более важную роль в торговле, транспорте и инвестициях — это те направления, которые определяют Евразию и приносят выгоду как государствам, так и инвесторам в мировом масштабе.



Грузия ясно продемонстрировала, что готова работать с Россией над мирным урегулированием конфликта, которое должно основываться на уважении международно признанных границ Грузии. Россия же должна будет решить, оставаться ей на темной стороне истории, или она будет способствовать миру, стабильности и процветанию своих соседей» — сказано в заключении статьи министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, опубликованной на веб-сайте Атлантического совета США.















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