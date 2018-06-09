Глава МВД Грузии проведал пострадавших в ДТП на Гомборском перевале

09.06.2018 17:07 Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария в реферальной больнице в Телави проведал пострадавших в результате аварии на Гомборском перевале.



Георгий Гахария получил информацию о состоянии здоровья пострадавших.



По информации Минздрава Грузии, в Телавский реферальный госпиталь помещен 21 пациент, из них 12 – дети.



В Телавской рефереальной больнице находится министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко вместе со своим первым заместителем Зазой Бохуа и директором Центра по координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандилом Талаквадзе.















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