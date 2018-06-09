Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД Грузии проведал пострадавших в ДТП на Гомборском перевале


09.06.2018   17:07
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария в реферальной больнице в Телави проведал пострадавших в результате аварии на Гомборском перевале.

Георгий Гахария получил информацию о состоянии здоровья пострадавших.

По информации Минздрава Грузии, в Телавский реферальный госпиталь помещен 21 пациент, из них 12 – дети.

В Телавской рефереальной больнице находится министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко вместе со своим первым заместителем Зазой Бохуа и директором Центра по координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандилом Талаквадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Гонконг подпишут соглашение о свободной торговле в конце июня
Правительство Италии решило остановить строительство азербайджанского газопровода
Гудаури вырастет втрое - Квирикашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Изория: Грузия по-прежнему привержена своим обязательствам перед НАТО
Сабанадзе: Мы ожидаем, что в тексте резолюции Европарламента еще раз будет осуждена российская агрессия, оккупация и будет идти речь о последствиях оккупации
Заместителем председателя временной следственной комиссии будет Анри Оханашвили, а секретарем – Отак Кахидзе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна