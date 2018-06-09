Квирикашвили: мы преодолели мировой экономический кризис, преодолеем и бедность

09.06.2018 17:37 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отметил апрельский рост экономики страны, напомнив, что этот показатель стал самым высоким за последние годы.

Национальной службы статистики Грузии «Сакстат» («Грузстат») на прошлой неделе опубликовала данные экономического роста страны. Согласно статистике, в апреле 2018 года рост составил 6,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а за первые четыре месяца — 5,5%.



«Нас всех очень радует, что за текущий период 2018 года фиксируется важный экономический рост. Несколько дней назад был опубликован показатель экономического роста за апрель 2018 года, который составляет 6,5%. Это самый высокий показатель за последние годы, как в ежемесячном, так и в квартальном разрезе», — сказал Квирикашвили на заседании правительства в пятницу.



По словам премьера, экономическому росту страны способствовал частный сектор.



«В первом квартале 2018 года оборот бизнес-сектора вырос на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18 миллиардов лари (порядка 7,4 миллиарда долларов). Самым важным является 20-процентный рост оборота малых и средних предприятий. Я хочу сказать, что в последний период особенный акцент делается на малом и среднем бизнесе, и эта тенденция обязательно продолжится. Мы очень хотим, чтобы показатель роста малого и среднего бизнесе был более высоким. Именно это направление делает ощутимым экономический рост для широких слоев населения», — отметил он.



Экономический рост положительно отразился и на рабочих местах, число которых увеличилось на 5,3%, уверен глава правительства.



«Рост оборота в бизнес-секторе, конечно же, позитивно сказывается на трудоустройстве — в первом квартале 2018 года количество рабочих мест, а также арендованных рабочих мест выросло на 5,3% и 5,7%. Также очень важно, что по сравнению с первым кварталом 2017 года средняя месячная зарплата трудоустроенных в бизнес-секторе людей выросла на 8% и составляет приблизительно 1,1 тысячи лари (около 450 долларов)», — сказал он.

Рекордному росту экономики в апреле текущего года способствовали и доходы, полученные от туризма, считает грузинский премьер. Согласно статистическим данным, в апреле годовой доход от международного туризма вырос на 27,5% (на 51,6 миллиона долларов) и в целом составил 238,9 миллиона долларов.



«Рост выпуска фиксируется и во многих других секторах. Все это является результатом беспрецедентного роста числа туристов. Я еще раз хочу подчеркнуть, что рост туризма больше всего отражается на широких слоях населения. Конечно же, государство максимально постарается приложить больше усилий в этом направлении», — подчеркнул Квирикашвили.



Премьер добавил, что несмотря на экономический рост, в стране до сих пор остаются люди, которые живут в нужде.



«Очень важным является то, чтобы мы правильно донесли до населения информацию о том, что это не только цифры. Это позитивные тенденции, которые отразились на конкретных людях и компаниях. Конечно, не все сегодня в Грузии живут хорошо. Когда иногда я говорю об этих цифрах, думаю, насколько сложно слышать о них тем людям, которые все еще очень нуждаются», — добавил глава правительства.

Квирикашвили уверен, что власти страны постепенно смогут преодолеть бедность. По его мнению, этому будет способствовать реформа налогов на прибыль т.н. эстонская модель, которая заработала в Грузии с января 2017 года. Именно эта модель помогла грузинской экономике преодолеть мировой кризис, который возник в 2014 году на фоне событий в Украине и Сирии, считает премьер.



«Еще раз говорю, что мы должны преодолеть бедность в Грузии, для этого понадобится не один год и это правда, однако те тенденции, которые подхвачены нами, являются рецептом и путем для преодоления бедности», — заключил он.



По словам Квирикашвили, важно, чтобы население знало, что страна развивается в правильном направлении.















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