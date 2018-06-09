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Государство покроет пострадавшим в ДТП на Гомбори расходы на медицинское обслуживание - министр
09.06.2018 19:29
Государство оплатит пострадавшим в ДТП на Гомбори расходы, связанные с медицинским обслуживанием, — заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко после ознакомления с состоянием больных, доставленных в госпиталь Телави.
По информации министра, всего в клинику обратились 23 пациента, 20 из них продолжают лечение. Три пациента перевезены в Тбилиси по настоянию родственников. Состояние здоровья ни одного из пациентов не является критическим, — заверил Сергеенко.
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Сегодня на перевале Гомбори в овраг сорвался микроавтобус, перевозивший на экскурсию в Кахетию группу учеников одной из тбилисских школ и их родителей. Погибли 4 человека, и 23 пострадали. Согласно предварительной версии следствия по факту аварии на перевале Гомбори, водитель микроавтобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и машина свалилась в овраг.
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