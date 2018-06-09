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Мдинарадзе: «В стране нет неприкасаемых людей»


09.06.2018   22:17
Член большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе заявляет, что государство своими действиями и каждым своим шагом подтверждает, что в стране нет неприкасаемых людей.

В беседе с журналистами Мдинарадзе заявил, что когда были добыты соответствующие доказательства и создались условия, при которых можно было конкретному лицу предъявить обвинение, именно тогда и сделало это Министерство внутренних дел.

«У нас есть интенсивный контакт с Министерством внутренних дел и его руководством. Как оказалось, один из обвиняемых за три дня до последнего заседания дал следствию показания, затем на основании этих показаний были допрошены и другие люди и, соответственно, на основании собранных после этого доказательств был задержан сегодня Мирза Субелиани», - заявил Мамука Мдинарадзе.

Бывшего высокопоставленного чиновника Главной прокуратуры Грузии Мирзу Субелиани МВД Грузии задержало по обвинению в несообщении об убийстве на улице Хорава по статье 376 УК Грузии.






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