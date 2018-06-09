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Кобахидзе о «красных линиях» в отношениях с Россией


09.06.2018   23:04
Территориальная целостность Грузии и интеграция страны в ЕС и НАТО являются «красными линиями» в отношениях Тбилиси и Москвы. Об этом заявил председатель парламента страны Ираклий Кобахидзе в Киеве межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: укрепление регионального межпарламентского сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности путем взаимодействия с ЕС и НАТО».

«У нас есть очень четкие «красные линии» в отношениях с Российской Федерацией, связанные с прагматичной политикой. Эти «красные линии» базируются на двух главных вопросах. Во-первых, это территориальная целостность Грузии, и эта «красная линия» никогда не будет нарушена народом и властями Грузии. Во-вторых, это интеграция в европейские и евроатлантические структуры», — приводит слова Кобахидзе пресс-служба парламента Грузии.

Он отметил, что Грузия проводит прагматичную политику в отношениях с Россией. Тем не менее, какого-либо политического прогресса достичь до сих пор не удалось.

«Мы принципиально изменили политику и подходы в отношении Российской Федерации. В основном этот прогресс связан с гуманитарными связями и экономическим сотрудничеством. Что касается политического прогресса, то в этом направлении результат равен нулю», — заявил глава парламента.
По словам Кобахидзе, «Россия остается агрессивной силой и ситуация в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе очень сложная».

«Ситуация особенно тяжелая в сфере защиты прав человека. Похищение людей происходят практически ежедневно. Смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили стала очередной демонстрацией того, что существующая в оккупированных регионах не просто замороженный конфликт, а ситуация, которая приводит к смерти гражданских лиц и нарушениям прав человека», — добавил он.

Кобахидзе уверен, что Грузия, Украина и Молдова сталкиваются с одинаковыми проблемами.

«Для всех трех стран очень важно, чтобы международное сообщество стояло с нами. Совместные усилия Украины, Молдовы и Грузии позволят привлечь еще большее внимание к нашим вызовам и проблемам», — заключил он.

"Новости-Грузия"





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