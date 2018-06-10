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Сегодня перед парламентом состоится акция, организованная представителями оппозиционных партий
10.06.2018 13:26
Лидеры «Единого национального движения», «Национально-демократической партии», «Государство для народа», «Новой Грузии» и «Лейбористской партии» планируют провести акцию солидарности с Зазой Саралидзе и Малхазом Мачаликашвили.
Как заявляют организаторы, акция начнется в 16:00 перед парламентом на проспекте Руставели в Тбилиси. Они ожидают, что Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили тоже придут на акцию.
Акция солидарности #неубивай проходила перед парламентом в течение нескольких дней, а 3 июня оппозиционные партии призвали правительство к конкретным действиям для расследования убийства на улице Хорава и анонсировали акцию на 10 июня.
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