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Во втором туре президентских выборов снять кандидатуру будет невозможно
10.06.2018 18:58
Кандидат в президенты Грузии, в случае выхода во второй тур выборов, не сможет снять свою кандидатуру. В «Избирательный кодекс» добавляется статья, согласно которой, во втором туре президентских выборов снять кандидатуру будет недопустимо.
Кроме того, согласно изменениям, повторные выборы президента состоятся, если все кандидаты, участвующие в первом туре выборов, снимут свои кандидатуры или если в первом туре выборов принимал участие только один кандидат и не сумел набрать необходимого количества голосов.
Проект изменений, запланированных в избирательном законодательстве, подготовила рабочая группа парламентского комитета по юридическим вопросам, он будет представлен бюро на ближайшем заседании.
Инициаторами законопроекта являются члены парламента: Гедеван Попхадзе, Давид Матикашвили, Анри Оханашвили, Леван Гогичаишвили, Эка Беселия и Нино Гогуадзе.
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