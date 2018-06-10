Во втором туре президентских выборов снять кандидатуру будет невозможно

10.06.2018 18:58 Кандидат в президенты Грузии, в случае выхода во второй тур выборов, не сможет снять свою кандидатуру. В «Избирательный кодекс» добавляется статья, согласно которой, во втором туре президентских выборов снять кандидатуру будет недопустимо.



Кроме того, согласно изменениям, повторные выборы президента состоятся, если все кандидаты, участвующие в первом туре выборов, снимут свои кандидатуры или если в первом туре выборов принимал участие только один кандидат и не сумел набрать необходимого количества голосов.



Проект изменений, запланированных в избирательном законодательстве, подготовила рабочая группа парламентского комитета по юридическим вопросам, он будет представлен бюро на ближайшем заседании.

Инициаторами законопроекта являются члены парламента: Гедеван Попхадзе, Давид Матикашвили, Анри Оханашвили, Леван Гогичаишвили, Эка Беселия и Нино Гогуадзе.















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