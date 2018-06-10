Страны G7 готовы усилить антироссийские санкции

10.06.2018 19:00 Лидеры стран «группы семи» выпустили коммюнике по итогам саммита, в котором упоминается и Россия. Как сообщает Reuters со ссылкой на текст документа, входящие в G7 государства готовы «принять дополнительные ограничительные меры для того, чтобы Россия ощутила их большее воздействие». Действия Москвы называются в заявлении «подрывом демократии».



Кроме того, в заявлении G7 говорится о намерении стран «группы семи» сформировать механизм координированного реагирования на действия враждебных государств. Страны G7 намерены «предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз».



Британский премьер Тереза Мэй заявила, что приветствует «понимание "семеркой" необходимости сохранить санкции в отношении РФ в свете того, что Россия не выполнила в полной мере обязательства по минским соглашениям в Украине». «Мы договорились быть готовыми при необходимости принять новые ограничительные меры в отношении России»,— сказала политик.



Возвращение России в «группу семи», о котором накануне говорил президент США Дональд Трамп и которое поддержал итальянский премьер Джузеппе Конте, пока, как отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пока «не в интересах объединения».















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