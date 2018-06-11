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Трамп считает, что Германия недостаточно финансирует НАТО


11.06.2018   11:37
Президент США Дональд Трамп считает, что Германия недостаточно финансирует НАТО, сообщает РБК-Украина.

Трамп считает, что США не должны предоставлять другим странам торговые преференции и выплачивать при этом больше на содержание НАТО.

По словам Трампа, в Вашингтоне слишком много денег тратит на Североатлантический альянс.

"Германия платит 1% своего ВВП на поддержание НАТО, тогда как США тратит 4% куда большего ВВП на эти нужды. Мы защищаем Европу, а потом нас ругают за наши торговые правила. Изменения наступят", - отметил Трамп.






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