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Трамп считает, что Германия недостаточно финансирует НАТО
11.06.2018 11:37
Президент США Дональд Трамп считает, что Германия недостаточно финансирует НАТО, сообщает РБК-Украина.
Трамп считает, что США не должны предоставлять другим странам торговые преференции и выплачивать при этом больше на содержание НАТО.
По словам Трампа, в Вашингтоне слишком много денег тратит на Североатлантический альянс.
"Германия платит 1% своего ВВП на поддержание НАТО, тогда как США тратит 4% куда большего ВВП на эти нужды. Мы защищаем Европу, а потом нас ругают за наши торговые правила. Изменения наступят", - отметил Трамп.
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