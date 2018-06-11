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Евросоюз хотел бы видеть Иерусалим столицей двух государств - Могерини


11.06.2018   11:41
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини во время визита в Иорданию продолжала настаивать на решении ближневосточного кризиса через сосуществование двух государств.

Как информирует телеканал "112 Украина", об этом сообщила высокий представитель ЕС на пресс-конференции в Аммане с участием министра иностранных дел Иордании Аймана аль-Сафади.

"Вы знаете, что наша позиция состоит в том, что мы хотели бы видеть Иерусалим столицей одновременно государства Израиль и государства Палестина", - сказала Могерини

"Мы считаем, что единственным реалистичным решением конфликта на Ближнем Востоке является решение через сосуществование двух государств", – добавила она.

Могерини заверила, что Евросоюз продолжает работать для достижения этой цели, не меняя своего подхода, а также для обеспечения того, чтобы Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ получало необходимые средства.

Между тем, армия Израиля в Twitter сообщила, что 3 июня нанесла удар по военно-морской базе палестинского исламистского движения ХАМАС и уничтожила выходящий к морю тоннель.







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