Проект ЕС обсуждает вопросы управления речным бассейном в Грузии

11.06.2018 12:34 5 июня в столице Грузии Тбилиси прошел практический семинар на тему разработки плана управления речным бассейном (ПУРБ) в бассейне реки Алазани.



Организованное Международным офисом по водным ресурсам в рамках финансируемого ЕС проекта "Водная инициатива Европейского Союза плюс для Восточного партнерства" (EUWI + East), данное мероприятие было прежде всего сфокусировано на ознакомлении с основными принципами и задачами управления речным бассейном от планирования до процесса реализации.



Семинар также был направлен на обеспечение координации между различными субъектами разработки ПУРБ, включая группы по идентификации водных массивов (делинеации) поверхностных и подземных вод. В семинаре приняли участие сотрудники Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства и Национального агентства по охране окружающей среды Грузии. Помимо этого, среди участников были также и представители из Азербайджана, отвечающие за планирование управления речным бассейном (ПУРБ), а также представители контрактных компаний по разработке проекта ПУРБ, команды по делинеации поверхностных и подземных вод из Грузии и Азербайджана.



Проект EUWI+ East помогает Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине приблизить свое законодательство к политике ЕС в области управления водными ресурсами, уделяя основное внимание управлению трансграничными речными бассейнами. Он поддерживает разработку и реализацию пилотных планов управления речными бассейнами, опираясь на улучшенные рамки политики и обеспечивая активное участие местных заинтересованных сторон.



Проект с общим бюджетом в 24,8 млн. евро и рассчитанный на 5-летний период работы с 2016 по 2020 год, призван улучшить управление водными ресурсами, в частности трансграничными реками, разработать инструменты для улучшения качества воды в долгосрочной перспективе и ее доступность для всех.















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