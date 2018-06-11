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Трамп поздравил грузинский народ с 100-летним юбилеем Первой Демократической Республики


11.06.2018   12:43
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравляет премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, и грузинский народ с 100 летним юбилеем Первой Демократической Республики. Информацию распространила администрация правительства Грузии.

"Дорогой господин премьер-министр!

Поздравляю лично вас, и грузинский народ с вековым юбилеем независимости и Первой Республики. Грузия замечательная страна с древнейшей и красивейшей историей. Она много раз вносила свой вклад в западную культуру, в том числе в музыке, архитектуре, и кулинарии.

Ваши солдаты храбро воюют, и вместе с нашими солдатами отдают свою жизнь в Афганистане и Ираке.

Соединенные Штаты Америки неуклонно поддерживают евроатлантическое будущее, территориальную целостность, и суверенитет Грузии. В условиях углубления партнерства между нашими двумя великолепными странами я жду выявления и использования возможностей обеспечения благосостояния и безопасности наших народов"- сказано в поздравительном письме президента США, полученном премьер-министром Грузии.







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